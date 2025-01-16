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Пленный боец ВСУ рассказал о желании увидеть Зеленского в окопе

Пленный украинец Мирный: ВСУ хотят видеть Зеленского и депутатов Рады в окопе
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Heiko Becker/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотят, чтобы украинский президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады сменили их в окопах. Об этом заявил пленный украинский военный Руслан Мирный, пишет ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное Минобороны РФ.

По словам украинца, командование ВСУ боится, что украинские пленные однажды могут «прийти к ним домой и за все спросить».

«Очень большое желание, чтобы Верховная рада вместе с Зеленским хотя бы дня на три поменяла нас в окопах», — сказал Мирный.

15 января украинский пленный заявил, что многие бойцы ВСУ больше не считают Зеленского легитимным главой государства. Такое отношение к Зеленскому, в частности, связано с коррупцией на Украине, отметил украинец.

До этого украинский военнопленный допустил, что части ВСУ, действующие на территории Донецкой народной республики (ДНР), могут поднять восстание с целью изменения власти в стране, поскольку «текущая власть абсолютно не годится, она растеряла страну и продала все».

Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.

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