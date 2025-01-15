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Пленный боец рассказал об отношении ВСУ к Зеленскому

РИА: пленный боец заявил, что в войсках Зеленского больше не считают легитимным
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Johanna Geron/Reuters

Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не считают Владимира Зеленского легитимным главой государства. Об этом РИА Новости рассказал оказавшийся в российском плену украинский военнослужащий.

«Сейчас — военное положение, а если так разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути», — сказал он.

По словам пленного, такое отношение к Зеленскому, в частности, связано с коррупцией на Украине.

До этого украинская журналистка Диана Панченко рассказала, как Зеленский вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт, отправляя доллары в контейнерах как дипломатический груз в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Она подчеркнула, что сумма в €500 млн, предложенная Зеленским премьер-министру Словакии Фицо в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО, не является значимой для украинского лидера, учитывая его коррупционные схемы.

Ранее Зеленского обвинили в сокращении населения Украины.

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