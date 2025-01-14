Части Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на территории Донецкой народной республики (ДНР), могут инициировать восстание с целью изменения власти в стране. Об этом заявил украинский военнопленный РИА Новости.

«Я считаю, что, возможно, стоит поднять восстание. Лично я это поддержал бы. Текущая власть абсолютно не годится, она растеряла страну и продала все. Ситуация может продолжать развиваться таким образом, и, скорее всего, так и произойдет. Потому что терпение не безгранично», — добавил он.

28 ноября экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что украинские военные подразделения на фоне продолжающихся неудач на фронте могут отказаться от выполнения приказов и «пойти на Киев».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также заявлял, что ВСУ могут начать восстание против президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее бывший депутат ЕП предложил Зеленскому прекратить подчиняться «американской империи».