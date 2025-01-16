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В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

Мужчина пострадал при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет в Беловском
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Мужчина пострадал в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Беловское, расположенном в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что у гражданина диагностировали множественные осколочные ранения. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

«Пострадавшего <...> бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава российского субъекта.

Гладков добавил, что наехавший на взрывоопасный предмет автомобиль загорелся. К текущему моменту сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия, уже ликвидировали огонь.

Сейчас в населенном пункте продолжают работать представители оперативных служб, подчеркнул губернатор.

Днем 16 января в небе над Белгородом и Белгородским районом были уничтожены несколько воздушных целей, выпущенных украинскими войсками. По словам Гладкова, в результате атаки ранения получил один мирный житель — у него диагностировали травмы головы и предплечья.

Кроме того, в двух частных жилых домах оказались выбиты окна и посечены фасады. Также на территории одного домовладения был поврежден гараж, рассказал глава региона.

Ранее женщина пострадала при обстреле села Отрадное в Белгородской области со стороны украинских войск.

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