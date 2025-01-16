Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, ранен один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки мужчина получил ранения головы и предплечья. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

«В самом селе Беловское в двух частных домах выбиты окна и посечены фасады. На территории одного домовладения поврежден гараж», — написал чиновник.

Глава приграничного региона добавил, что оперативные службы работают на местах ЧП.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль в селе Зозули Борисовского района. В результате атаки ранения получили женщина и ее годовалый ребенок. Их госпитализировали.

Губернатор также заявил, что еще одна женщина с минно-взрывной травмой обратилась за помощью самостоятельно. Она пострадала при атаке беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.