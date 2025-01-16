Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области

Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали 42 беспилотника ВСУ
close
Shutterstock

Белгородскую область за сутки атаковали 42 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), регион активно обстреливался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе несколько поселков подверглись обстрелу с применением 11 боеприпасов и атакам семи дронов, один из которых был сбит системой ПВО. Получила повреждения машина.

Борисовский район атакован одним беспилотником. Повреждены окна, стена и забор частного дома.

Над Валуйским муниципальным округом система противовоздушной обороны сбила два вражеских дрона. Там повреждений и разрушений не зафиксировано.

Вейделевский район подвергся атаке одного беспилотника. Там также обошлось без последствий.

По Волоконовскому району было выпущено 24 боеприпаса в ходе двух обстрелов, а также системой ПВО были сбиты восемь дронов. Повреждены два частных дома, коммерческий объект и линии газо- и электроснабжения.

В Грайворонском муниципальном округе три села подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущены 13 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Над Красногвардейским районом военные сбили шесть беспилотников. Обошлось без последствий.

По Краснояружскому району в ходе восьми обстрелов выпущено 36 боеприпасов и нанесены удары с помощью 12 БПЛА. Повреждены нежилой дом и ангар предприятия.

В Шебекинском муниципальном округе по населенным пунктам в ходе одного обстрела выпущено пять боеприпасов и совершены атаки с помощью пяти беспилотников, из которых четыре были сбиты. Поврежден частный дом.

О возможных пострадавших Гладков не сообщил.

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами