Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области

Белгородскую область за сутки атаковали 42 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), регион активно обстреливался. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе несколько поселков подверглись обстрелу с применением 11 боеприпасов и атакам семи дронов, один из которых был сбит системой ПВО. Получила повреждения машина.

Борисовский район атакован одним беспилотником. Повреждены окна, стена и забор частного дома.

Над Валуйским муниципальным округом система противовоздушной обороны сбила два вражеских дрона. Там повреждений и разрушений не зафиксировано.

Вейделевский район подвергся атаке одного беспилотника. Там также обошлось без последствий.

По Волоконовскому району было выпущено 24 боеприпаса в ходе двух обстрелов, а также системой ПВО были сбиты восемь дронов. Повреждены два частных дома, коммерческий объект и линии газо- и электроснабжения.

В Грайворонском муниципальном округе три села подверглись шести обстрелам, в ходе которых выпущены 13 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Над Красногвардейским районом военные сбили шесть беспилотников. Обошлось без последствий.

По Краснояружскому району в ходе восьми обстрелов выпущено 36 боеприпасов и нанесены удары с помощью 12 БПЛА. Повреждены нежилой дом и ангар предприятия.

В Шебекинском муниципальном округе по населенным пунктам в ходе одного обстрела выпущено пять боеприпасов и совершены атаки с помощью пяти беспилотников, из которых четыре были сбиты. Поврежден частный дом.

О возможных пострадавших Гладков не сообщил.

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.