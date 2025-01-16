Журналист Боуз: Зеленский затягивает конфликт, чтобы не попасть под следствие

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает конфликт, чтобы не попасть под следствие.

«Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег», — пояснил Боуз.

По его словам, после окончания конфликта Зеленскому грозит расследование кражи миллиардов долларов.

До этого Боуз раскритиковал политику стран Запада в отношении конфликта на Украине.

По его словам, «левые либералы» Европы стали крупнейшими сторонниками боевых действий и милитаризма, финансируя «настоящих нацистов на Украине». В то же время тех, кто выступает против продолжения конфликта, они сами называют «нацистами».

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимиру Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада Украине нет.

Ранее Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год.