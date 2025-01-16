Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист заявил, что Зеленский специально затягивает конфликт на Украине

Журналист Боуз: Зеленский затягивает конфликт, чтобы не попасть под следствие
close
Johanna Geron/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает конфликт, чтобы не попасть под следствие.

«Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег», — пояснил Боуз.

По его словам, после окончания конфликта Зеленскому грозит расследование кражи миллиардов долларов.

До этого Боуз раскритиковал политику стран Запада в отношении конфликта на Украине.

По его словам, «левые либералы» Европы стали крупнейшими сторонниками боевых действий и милитаризма, финансируя «настоящих нацистов на Украине». В то же время тех, кто выступает против продолжения конфликта, они сами называют «нацистами».

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимиру Зеленскому уже никто и ничего не поможет, планов помощи Запада Украине нет.

Ранее Зеленский назвал стоимость военного конфликта для Украины за 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами