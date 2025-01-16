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Великобритания отправит на Украину новую систему ПВО

Стармер: Великобритания отправит на Украину новую мобильную систему ПВО
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Carl Court/Pool/Reuters

Великобритания отправит на Украину новую мобильную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, передает агентство Reuters.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава британского правительства подчеркнул, что характеристики системы будут «соответствовать нуждам Украины».

16 января Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал на Украину, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве».

По его словам, попытки «оторвать Украину» от ее ближайших партнеров стали колоссальным стратегическим провалом для России. Политик полагает, что вместо этого Киев сблизился со своими союзниками как никогда ранее, а соглашение с Лондоном выведет дружбу стран на новый уровень.

Ранее в Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину.

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