Зеленский назвал сумму военной помощи от Великобритании

Великобритания будет выделять Украине ежегодно военную помощь на сумму порядка $3,6 миллиарда. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киев премьер-министра Великобритании Кира Стармера Владимир Зеленский, его слова цитирует украинское агентство УНИАН.

«Мы договорились, по меньшей мере, о $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине, так долго, сколько это будет нужно», — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает в этом году получить от Лондона помощь в общем размере на $6,6 миллиарда. Украинский лидер добавил, что в эту сумму входят и средства в счет доходов от замороженных российских активов.

В свою очередь Стармер заявил, что его страна будет играть полную роль в обеспечении безопасности Украины. Британский премьер-министр подчеркнул, что союзники будут вести работу над шагами, которые будут достаточно надежными, чтобы гарантировать достижение целей безопасности.

В тот же день на официальном сайте британского кабинета министров появилась публикация, в которой содержалась информация о планах Стармера объявить о новой мере поддержки Украины со стороны Великобритании.

Ранее эксперт назвал цели визита Стармера в Киев.