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Стармер раскрыл роль Британии в обеспечении безопасности Украины

Стармер: Британия продолжит играть свою роль в обеспечении безопасности Украины
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Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна будет играть полную роль в обеспечении безопасности Украины. Его слова приводит Reuters.

«Мы будем работать с вами и всеми нашими союзниками над шагами, которые будут достаточно надежными, чтобы гарантировать безопасность Украины», — заявил британский премьер.

На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Стармер отметил, что Великобритания продолжит «играть свою полную роль» в обеспечении безопасности Украины.

Также Зеленский и Стармер в ходе встречи подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Утверждалось, что одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В тот же день на официальном сайте британского кабинета министров появилась информация о том, что Стармер планирует объявить о новой мере поддержки Украины со стороны Великобритании.

Ранее Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО.

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