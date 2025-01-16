Стармер раскрыл роль Британии в обеспечении безопасности Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна будет играть полную роль в обеспечении безопасности Украины. Его слова приводит Reuters.

«Мы будем работать с вами и всеми нашими союзниками над шагами, которые будут достаточно надежными, чтобы гарантировать безопасность Украины», — заявил британский премьер.

На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Стармер отметил, что Великобритания продолжит «играть свою полную роль» в обеспечении безопасности Украины.

Также Зеленский и Стармер в ходе встречи подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Утверждалось, что одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В тот же день на официальном сайте британского кабинета министров появилась информация о том, что Стармер планирует объявить о новой мере поддержки Украины со стороны Великобритании.

Ранее Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО.