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Эксперт назвал цели визита Стармера в Киев

Военный эксперт Рожин: Стармер приехал в Киев на фоне прихода к власти Трампа
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Henry Nicholls/Reuters

Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев связан со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный аналитик Борис Рожин.

«На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает эксперт.

Что касается договора о столетнем партнерстве, заключенного между Лондоном и Киевом, — это попытка Британии юридически обосновать возможность своего присутствия на Украине и эксплуатации ее территории, добавил Рожин.

«При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», — отметил аналитик.

Как сообщает газета Guardian, Стармер прибыл в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве» с президентом Украины Владимиром Зеленским для укрепления сотрудничества в сфере обороны между Лондоном и Киевом. Также британский премьер обсудит с украинскими чиновниками, какие гарантии безопасности Соединенное Королевство может предоставить республике, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.

Ранее стало известно о тайном обсуждении Британией и Францией отправки войск на Украину.

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