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Боец ВС РФ рассказал о штурме Нескучного ВСУ

Боец ВС РФ: при штурме Нескучного в ДНР ВСУ не успели подойти к пулеметам
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время штурма подразделениями группировки российских войск «Восток» Нескучного в Донецкой народной республике (ДНР) не успели занять огневые точки. Об этом рассказал ТАСС командир одного из подразделений группировки с позывным «Маэстро».

По его словам, штурм российских подразделений был очень неожиданным. Изначально российские бойцы надеялись, что смогут преодолеть расстояние к населенному пункту с использованием подручных средств, но пришлось и вплавь.

«Маэстро» отметил, что ВС РФ застали украинские подразделения врасплох. Расчеты пулеметов не успели даже подойти к своим пулеметам.

Минобороны РФ 14 января сообщило, что российские войска взяли Нескучное и Терны в ДНР.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.

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