На Украине начнут штрафовать поставщиков дефектных боеприпасов

На Украине будут штрафовать поставщиков дефектных боеприпасов. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пункт о восстановлении штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт и поставку некачественных снарядов был внесен в бюджетный кодекс. За поставку не соответствующего требованиям качества оружия взимается штраф в размере 20% от его стоимости. Штраф за просрочку увеличивается ежедневно на 0,1% от общей стоимости заказа. Спустя 30 дней к нему прибавляется еще 7% от стоимости заказа.

До этого глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что потери ВСУ сильно увеличились из-за плохих боеприпасов. По словам женщины, на некачественные боеприпасы приходится большая часть военных потерь ВСУ.

23 сентября немецкая газета Handelsblatt написала, что часть полученных Украиной от Чехии и США снарядов оказалась неисправной.

Причиной неисправности называют устаревшие детонаторы М515 и М51А5, разработанные во времена Второй мировой войны. Некачественными оказались пять и из каждых 10 тыс. предоставленных Чехией Украине снарядов.

Ранее Белый дом сообщил о поставке ВСУ сотен тысяч снарядов и боевой техники.