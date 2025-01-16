Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине начнут штрафовать поставщиков дефектных боеприпасов

Нардеп Пидласа: на Украине будут штрафовать поставщиков дефектных боеприпасов
close
Sofiia Gatilova/Reuters

На Украине будут штрафовать поставщиков дефектных боеприпасов. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады Украины по бюджету Роксолана Пидласа на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пункт о восстановлении штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт и поставку некачественных снарядов был внесен в бюджетный кодекс. За поставку не соответствующего требованиям качества оружия взимается штраф в размере 20% от его стоимости. Штраф за просрочку увеличивается ежедневно на 0,1% от общей стоимости заказа. Спустя 30 дней к нему прибавляется еще 7% от стоимости заказа.

До этого глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что потери ВСУ сильно увеличились из-за плохих боеприпасов. По словам женщины, на некачественные боеприпасы приходится большая часть военных потерь ВСУ.

23 сентября немецкая газета Handelsblatt написала, что часть полученных Украиной от Чехии и США снарядов оказалась неисправной.

Причиной неисправности называют устаревшие детонаторы М515 и М51А5, разработанные во времена Второй мировой войны. Некачественными оказались пять и из каждых 10 тыс. предоставленных Чехией Украине снарядов.

Ранее Белый дом сообщил о поставке ВСУ сотен тысяч снарядов и боевой техники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами