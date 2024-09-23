Выявлена поставка Украине некачественных снарядов

Часть полученных Украиной от Чехии и США снарядов оказалась неисправной. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

По данным издания, некоторые чешские снаряды детонировали в 20-60 м от ствола артиллерийского орудия, что привело к повреждению артустановок и ранению представителей личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что сообщение о поставках дефектных боеприпасов последовало вскоре после того, как вскрылись факты их закупки по завышенным ценам.

Причиной неисправности называют устаревшие детонаторы М515 и М51А5, разработанные во времена Второй мировой войны. Некачественными оказались пять и из каждых 10 тыс. предоставленных Чехией Украине снарядов.

До этого Евросоюз направил €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов на закупку оружия ВСУ.

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