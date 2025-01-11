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Назван фактор высоких потерь в ВСУ

На Украине объяснили большие потери ВСУ низким качеством своих боеприпасов
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Sofiia Gatilova/Reuters

Потери ВСУ сильно увеличились из-за плохих боеприпасов. Такое мнение в интервью для издания «Страна.uа» высказала глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

По словам Берлинской, на некачественные боеприпасы приходится большая часть военных потерь ВСУ.

«В лучшем случае людям отрывает руки, обжигает лицо, слепнут», — рассказала она.

23 сентября немецкая газета Handelsblatt написала, что часть полученных Украиной от Чехии и США снарядов оказалась неисправной.

По данным издания, некоторые чешские снаряды детонировали в 20-60 м от ствола артиллерийского орудия, что привело к повреждению артиллерийских установок и ранению представителей личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Причиной неисправности называют устаревшие детонаторы М515 и М51А5, разработанные во времена Второй мировой войны. Некачественными оказались пять и из каждых 10 тыс. предоставленных Чехией Украине снарядов.

Ранее командир Драпатый назвал причины дезертирства в обученной во Франции бригаде ВСУ.

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