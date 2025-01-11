Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ получили от США сотни тысяч боеприпасов

Белый дом сообщил о поставке ВСУ сотен тысяч снарядов и боевой техники
close
Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили сотни тысяч снарядов различных калибров и сотни единиц боевой техники от Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома по итогам переговоров действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства украинским силам», — сообщается в релизе.

Соединенные Штаты вместе с европейскими странами являются одним из основных поставщиков военного снаряжения для украинской армии.

В конце декабря британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что ВСУ разваливаются из-за серьезных кадровых проблем.

Он считает, что Украина «находится на последнем издыхании»: лучшие солдаты ВСУ ликвидированы, ранены или истощены, а новобранцы не желают участвовать в боевых действиях.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами