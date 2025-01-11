Белый дом сообщил о поставке ВСУ сотен тысяч снарядов и боевой техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили сотни тысяч снарядов различных калибров и сотни единиц боевой техники от Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома по итогам переговоров действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«За последние несколько месяцев Соединенные Штаты поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства украинским силам», — сообщается в релизе.

Соединенные Штаты вместе с европейскими странами являются одним из основных поставщиков военного снаряжения для украинской армии.

В конце декабря британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что ВСУ разваливаются из-за серьезных кадровых проблем.

Он считает, что Украина «находится на последнем издыхании»: лучшие солдаты ВСУ ликвидированы, ранены или истощены, а новобранцы не желают участвовать в боевых действиях.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».