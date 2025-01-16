Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские военные начали бои за освобождение Времевки.

По его словам, российские подразделения зашли на южные окраины населенного пункта.

«Наши войска вошли на южные окраины (Времевки. — «Газета.Ru»)», — поделился Рогов.

До этого Рогов назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая.

Рогов отметил, что «режим Зеленского обречен». По его мнению, после его капитуляции украинцы будут отмечать два дня Победы: первый — в Великой Отечественной войне, второй — «над бандеровским оккупационным режимом».

Также он говорил, что демилитаризованная зона (ДМЗ) должна распространяться на всю территорию остатка Украины.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».