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Рогов рассказал об идее создания демилитаризованной зоны на Украине

Рогов: демилитаризованная зона должна распространяться на всю территорию Украины
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Демилитаризованная зона (ДМЗ) должна распространяться на всю территорию остатка Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Если говорить о демилитаризированной зоне, то она должна распространяться на все постукраинское пространство, которое на данный момент пока не вернулось в родную гавань в Россию», — заявил он.

По словам Рогова, будущее страны должен определять народ, а не западные союзники Украины или НАТО.

До этого агентство Reuters писало, что большинство советников избранного лидера США Дональда Трампа выступают за создание демилитаризованной зоны на Украине в рамках плана по урегулированию конфликта. Члены команды Трампа заявили, что буферную территорию на Украине должны патрулировать европейские войска.

Ранее экс-командующий НАТО предложил привлечь силы ООН для урегулирования конфликта на Украине.

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