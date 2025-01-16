ВКС России ударили по украинскому военному аэродрому

Пророссийское подполье сообщило об ударе по украинскому военному аэродрому в Мартыновке. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале координатора сопротивления украинскому режиму Сергея Лебедева.

Аэродром Мартыновка находится неподалеку от города Воскресенск в Николаевской области Украины.

«Сообщения подтверждают серьезный прилет. Пишут о том, что дома шатнуло, форточки хлопали. <..> Вероятнее всего, во время прилета на аэродроме было два самолета. По крайней мере сообщали о том, что прилетело два, но не слышали, чтобы улетали», — рассказал подпольщик.

До этого МО РФ сообщало, что за сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского аэродрома дронов «Баба-Яга».