Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВКС России ударили по украинскому военному аэродрому

Пророссийское подполье сообщило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Мартыновке
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Пророссийское подполье сообщило об ударе по украинскому военному аэродрому в Мартыновке. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале координатора сопротивления украинскому режиму Сергея Лебедева.

Аэродром Мартыновка находится неподалеку от города Воскресенск в Николаевской области Украины.

«Сообщения подтверждают серьезный прилет. Пишут о том, что дома шатнуло, форточки хлопали. <..> Вероятнее всего, во время прилета на аэродроме было два самолета. По крайней мере сообщали о том, что прилетело два, но не слышали, чтобы улетали», — рассказал подпольщик.

До этого МО РФ сообщало, что за сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах в зоне проведения специальной военной операции.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского аэродрома дронов «Баба-Яга».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами