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Минобороны заявило об уничтожении украинского аэродрома дронов «Баба-Яга»

Минобороны сообщило о ликвидации украинского аэродрома дронов «Баба-Яга»

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Кадр из видео/Минобороны РФ

На правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области российские войска уничтожили украинский аэродром тяжелых беспилотных летательных аппаратов «Баба-Яга». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Место взлета и посадки украинских дронов выявил оператор БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр», проследив за «Бабой-Ягой». После дополнительной разведки координаты аэродрома передали командованию. В итоге объект уничтожили с помощью артиллерийского орудия, отметили в ведомстве.

Помощь в корректировке оказал расчет БПЛА Zala, добавили в Минобороны РФ.

8 декабря сообщалось, что российские военные модернизировали трофейный БПЛА «Баба-Яга», дав ему новое название — «тетя Вера». Операторы БПЛА, находясь в блиндаже, смогли самостоятельно модернизировать дрон, используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей. Один из военных рассказал, что за дроном охотились целенаправленно, поэтому его удалось заполучить практически без повреждений.

Ранее снайперы Росгвардии уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» в Курской области.

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