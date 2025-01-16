Российские войска ударили по ВСУ в 152 районах

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Удары пришлись также по цехам производства, местам сборки и хранения дронов.

По данным Минобороны РФ, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 95 беспилотников

Согласно данным оборонного ведомства, общей сложности с начала российской спецоперации в феврале 2022 года ВСУ потеряли 652 самолета, 283 вертолета, 40575 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20554 танка и другой техники.

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.