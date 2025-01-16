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«Ланцет» поразил БМП с десантом ВСУ в курском приграничье

МО РФ: «Ланцет» уничтожил боевую машину пехоты с десантом ВСУ в Курской области
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

12 января портал Lost Armour писал, что российские войска с начала специальной военной операции применили 2806 «Ланцетов». В 536 случаях удары по ВСУ наносились с использованием модернизированной системы наведения «Ланцетов», при 442 ударах применялись тепловизионные камеры. Кроме того, в 12 случаях использовались камеры, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне. Чаще всего «Ланцеты» атаковали гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Более 150 раз удары наносились по движущимся целям, отмечается в материале.

В августе прошлого года сообщалось, что дальность боевого применения российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» значительно возросла. По данным ТАСС, расстояние, на котором может применяться «Ланцет», увеличилось до 70-80 км от линии боевого столкновения. Боеприпас прошел модернизацию, которая повысила устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.

Ранее российские военные уничтожили «Ланцетом» украинский танк в курском приграничье.

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