Дальность боевого применения российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» значительно возросла. Об этом, ссылаясь на официальное издание форума «Армия», сообщает ТАСС.

В тексте говорится, что расстояние, на котором сейчас может применяться «Ланцет», увеличилось до 70-80 км от линии боевого столкновения.

В настоящее время барражирующий боеприпас прошел модернизацию, которая повысила устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.

До этого сообщалось, что российские войска при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

12 августа сообщалось, что российские военнослужащие в Курской области уничтожили «Ланцетом» бронемашину Stryker американского производства.

Ранее «Ланцет» уничтожил украинские кустарные РСЗО, которые обстреливали Курскую область.