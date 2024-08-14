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Дальность применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» увеличилась до 80 км

Дальность полета российских беспилотников «Ланцет» возросла до 80 км

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Дальность боевого применения российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» значительно возросла. Об этом, ссылаясь на официальное издание форума «Армия», сообщает ТАСС.

В тексте говорится, что расстояние, на котором сейчас может применяться «Ланцет», увеличилось до 70-80 км от линии боевого столкновения.

В настоящее время барражирующий боеприпас прошел модернизацию, которая повысила устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.

До этого сообщалось, что российские войска при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

12 августа сообщалось, что российские военнослужащие в Курской области уничтожили «Ланцетом» бронемашину Stryker американского производства.

Ранее «Ланцет» уничтожил украинские кустарные РСЗО, которые обстреливали Курскую область.

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