Названо количество ударов «Ланцетами» в зоне спецоперации

Российские войска с начала специальной военной операции применили 2806 барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщается на портале Lost Armour.

В 536 случаях удары по Вооруженным силам Украины наносились с использованием модернизированной системы наведения «Ланцетов», при 442 ударах применялись тепловизионные камеры. Кроме того, в 12 случаях использовались камеры, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне.

Чаще всего «Ланцеты» атаковали гаубицы и самоходные артиллерийские установки. Более 150 раз удары наносились по движущимся целям.

В августе прошлого года сообщалось, что дальность боевого применения российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» значительно возросла. По данным ТАСС, расстояние, на котором может применяться «Ланцет», увеличилось до 70-80 км от линии боевого столкновения. Боеприпас прошел модернизацию, которая повысила устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.

«Ланцет» — барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»). Он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в ближнем тылу противника.

Ранее в США оценили эффективность БПЛА «Ланцет».