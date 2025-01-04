Российское министерство обороны сообщило об уничтожении танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с помощью ударного беспилотника «Ланцет», примененного подразделениями группировки войск «Север». Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Разведывательное управление выявило цель — вражеский танк, замаскированный в лесополосе неподалеку от одного из населенных пунктов приграничного региона. Прямое попадание «Ланцета» привело к взрыву и уничтожению боевой машины.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», – говорится в сообщении военного ведомства.

Видеозапись, опубликованная Минобороны, подтверждает факт поражения цели.

4 декабря экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ ударил по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Удар, по данным Минобороны, наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее были названы потери ВСУ на Курском направлении за сутки.