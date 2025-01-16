MK.RU: российская армия создает для ВСУ крупнейший котел за всю СВО

Российская армия может создать для ВСУ крупнейший с начала СВО котел, пишет MK.RU.

По информации издания, в котле могут оказаться основные силы ВСУ, находящиеся в Покровске (Красноармейск), Мирнограде и прилегающих к ним районах ДНР.

Кроме того, на покровском направлении российские военные продолжают окружать город с юго-запада и ведут наступление по широкому фронту. Вместе с тем восточнее Покровска ВС РФ пытаются перерезать стратегически важную трассу, соединяющую город с Константиновкой.

До этого основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир Третьей штурмовой бригады украинской армии Андрей Билецкий заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта.

13 января бывший президент Украины Петр Порошенко, акцентировав внимание на ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Курской области, заявил, что ВСУ столкнулись с «очень непростой» ситуацией на поле боя.

Ранее боец ВС РФ рассказал о штурме Нескучного ВСУ.