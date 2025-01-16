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Уничтожение украинского дрона в Тамбовской области сняли на видео

SHOT: в сети появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ в Тамбовской области

В сети появились кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону порохового завода в Тамбовской области. Видеоматериалы публикует Telegram-канал SHOT.

«Момент уничтожения украинского БПЛА, который направлялся в сторону порохового завода в Тамбовской области», — подписана публикация.

На предоставленных SHOT кадрах зафиксирована блеклая вспышка, после которой раздаются два взрыва.

«Мне страшно», — слышен женский голос за кадром.

По данным SHOT, в ночь на 16 января очевидцы услышали «характерный звук мотора» в небе над городом Котовском. Местные жители также рассказали изданию, что украинский дрон предварительно направлялся в сторону порохового завода, который расположен в селе Кузьмино-Гать.

SHOT среди прочего пишет, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник более чем в 1,5 километре от объекта. Всего по данным местных жителей было слышно четыре взрыва. Официального комментария от Минобороны России не поступало.

Незадолго до этого в Telegram-канале правительства Тамбовской области сообщали, что в регионе отразили атаку беспилотников в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска. По данным пресс-службы, обломки дрона попали в один из жилых домов и повредили крышу. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Также стало известно, что минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.

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