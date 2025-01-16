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В Тамбовской области отразили атаку дронов в районе Кузьмино-Гать и Котовска

В Тамбовской области обломки дрона повредили крышу дома
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Виталий Невар/ТАСС

В Тамбовской области отразили атаку беспилотников в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

По данным пресс-службы, обломки дрона попали в один из жилых домов и повредили крышу. Однако из местных жителей никто не пострадал.

Минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. По данным ведомства, помимо трех беспилотников в Тамбовской, 15 сбили над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области и два — в Курской.

Накануне вечером сообщалось, что падение нескольких беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области привело к возгоранию на территории нефтебазы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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