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В Воронежской области из-за падения дронов произошел пожар на нефтебазе

Гусев: падение БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Воронежской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Падение нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из районов Воронежской области привело к возгоранию на территории нефтебазы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента работают оперативные службы.

Гусев подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Он указал, что сохраняется опасность атаки беспилотников в Воронежской области.

15 января Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны выявили и ликвидировали несколько БПЛА в пригороде Воронежа.

14 января на территории Воронежской области объявили авиационную опасность. Она сохранялась в течение 18 минут, после чего особый режим в регионе был отменен.

Ранее пригород Воронежа подвергся атаке украинских беспилотников.

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