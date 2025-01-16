Представители подполья рассказали о новом методе работы ТЦК в Херсоне

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), украинских аналогов военкоматов, мобилизуют жителей Херсона, приезжая за ними на скорой помощи. Об этом РИА Новости рассказали члены херсонского подполья.
По их словам, если в городе вызвать скорую помощь в Херсоне к мужчине, то вместе с медиками приедут и представители ТЦК. Военные в поисках призывников также устраивают обыски в больницах. Пустующие больницы в целях маскировки используются для проживания сотрудников ТЦК.
16 января глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом Украиной городе Запорожье участились облавы на мужскую часть населения.
13 января сообщалось, что в Одессе таксисты стали получать заказы от ТЦК на доставку мужчин призывного возраста.
Ранее украинские хакеры раскрыли личности сотрудников ТЦК.