Представители подполья рассказали о новом методе работы ТЦК в Херсоне

Подполье: ТЦК мобилизуют жителей Херсона, приезжая за ними на скорой помощи

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), украинских аналогов военкоматов, мобилизуют жителей Херсона, приезжая за ними на скорой помощи. Об этом РИА Новости рассказали члены херсонского подполья.

По их словам, если в городе вызвать скорую помощь в Херсоне к мужчине, то вместе с медиками приедут и представители ТЦК. Военные в поисках призывников также устраивают обыски в больницах. Пустующие больницы в целях маскировки используются для проживания сотрудников ТЦК.

16 января глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом Украиной городе Запорожье участились облавы на мужскую часть населения.

13 января сообщалось, что в Одессе таксисты стали получать заказы от ТЦК на доставку мужчин призывного возраста.

Ранее украинские хакеры раскрыли личности сотрудников ТЦК.