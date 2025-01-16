Рогов: в Запорожье каждый день проходят облавы на мужское население

В контролируемом Украиной городе Запорожье участились облавы на мужскую часть населения. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что если раньше облавы проводились два-три раза в неделю, то сейчас проходят ежедневно. В Запорожье также установлены блуждающие блокпосты.

Рогов подчеркнул, что украинские власти стремятся мобилизовать как можно больше мужчин и отправить их на фронт.

Общественник заявил, что жители Запорожья сопротивляются насильственной мобилизации, так как не желают воевать за «режим Владимира Зеленского» и ждут прихода «русской армии и освобождения родного города».

15 января сообщалось, что количество граждан Украины, не вернувшихся в страну из-за границы, в 2024 году выросло втрое.

13 января командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Прокурор» заявил, что мобилизация на Украине полностью провалена.

Ранее Володин предрек обсуждение мобилизации 16-летних на Украине.