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Рогов рассказал об участившихся облавах на мужское население в Запорожье

Рогов: в Запорожье каждый день проходят облавы на мужское население
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Brücke-Osteuropa/Wikimedia

В контролируемом Украиной городе Запорожье участились облавы на мужскую часть населения. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что если раньше облавы проводились два-три раза в неделю, то сейчас проходят ежедневно. В Запорожье также установлены блуждающие блокпосты.

Рогов подчеркнул, что украинские власти стремятся мобилизовать как можно больше мужчин и отправить их на фронт.

Общественник заявил, что жители Запорожья сопротивляются насильственной мобилизации, так как не желают воевать за «режим Владимира Зеленского» и ждут прихода «русской армии и освобождения родного города».

15 января сообщалось, что количество граждан Украины, не вернувшихся в страну из-за границы, в 2024 году выросло втрое.

13 января командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Прокурор» заявил, что мобилизация на Украине полностью провалена.

Ранее Володин предрек обсуждение мобилизации 16-летних на Украине.

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