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В ВСУ заявили о полном провале мобилизации на Украине

Командир батальона ВСУ «Прокурор»: мобилизация полностью провалена
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мобилизация на Украине полностью провалена. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Прокурор», передает РИА Новости.

«Полностью провалена мобилизация. Кем и чем заменять?» — сказал он в эфире телеканала Live.

Командир батальона ВСУ заявил, что солдаты во время отпусков видят, как в тылу спортзалы переполнены «накачанными и перекачанными» парнями, которые не хотят воевать.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в настоящее время демобилизация в Вооруженных силах Украины невозможна из-за провала призывной кампании. Парламентарий подчеркнула, что демобилизация означала бы катастрофу.

24 декабря стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

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