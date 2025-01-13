Мобилизация на Украине полностью провалена. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Прокурор», передает РИА Новости.

«Полностью провалена мобилизация. Кем и чем заменять?» — сказал он в эфире телеканала Live.

Командир батальона ВСУ заявил, что солдаты во время отпусков видят, как в тылу спортзалы переполнены «накачанными и перекачанными» парнями, которые не хотят воевать.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в настоящее время демобилизация в Вооруженных силах Украины невозможна из-за провала призывной кампании. Парламентарий подчеркнула, что демобилизация означала бы катастрофу.

24 декабря стало известно, что минобороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отсрочить до весны подготовку законопроекта о демобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.