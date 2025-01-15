Число украинцев, не вернувшихся из-за границы, выросло втрое в 2024 году

Количество граждан Украины, не вернувшихся в страну из-за границы, в 2024 году выросло втрое. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сервис Опендатабот.

По его данным, в прошлом году на Украине не вернулись 443 тыс. человек. В 2023 году разница между уехавшими и вернувшимися была 134 тыс. человек.

Издание отмечает, что много людей безвозвратно уехали в июне, то есть через месяц после принятия закона об усилении мобилизации, когда оставался месяц на обновление военно-учетных данных.

Согласно официальной информации, в общей сложности за почти три года с начала Россией военной операции около трех млн украинцев не вернулись в страну. Столько же было суммарно за 11 лет до 2022 года. Эти данные отражают только официальную статистику без учета незаконного пересечения границы, подчеркивает «Страна».

26 декабря научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил, что большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой.

Ранее политолог назвал причину массового дезертирства из ВСУ.