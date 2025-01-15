Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число украинцев, не вернувшихся из-за границы, выросло втрое в 2024 году

Число не вернувшихся из-за границы граждан Украины выросло втрое в 2024 году
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Количество граждан Украины, не вернувшихся в страну из-за границы, в 2024 году выросло втрое. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сервис Опендатабот.

По его данным, в прошлом году на Украине не вернулись 443 тыс. человек. В 2023 году разница между уехавшими и вернувшимися была 134 тыс. человек.

Издание отмечает, что много людей безвозвратно уехали в июне, то есть через месяц после принятия закона об усилении мобилизации, когда оставался месяц на обновление военно-учетных данных.

Согласно официальной информации, в общей сложности за почти три года с начала Россией военной операции около трех млн украинцев не вернулись в страну. Столько же было суммарно за 11 лет до 2022 года. Эти данные отражают только официальную статистику без учета незаконного пересечения границы, подчеркивает «Страна».

26 декабря научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил, что большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой.

Ранее политолог назвал причину массового дезертирства из ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами