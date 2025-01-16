Мадрид выделит Бейруту 10 миллионов евро на укрепление армии

Испанское правительство выделит армии Ливана €10 млн, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, мир в ближневосточном регионе является одним из главных приоритетов внешней политики Испании. Поэтому его первый зарубежный визит в наступившем году состоялся именно в Ливан.

Альбарес уточнил, что передача ливанской армии €10 млн состоится через Программу развития ООН (ПРООН).

12 января сообщалось, что Ливан вместе с миротворцами ООН начал развертывание воинских частей в двух городах и шести поселках на границе с Израилем.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривали вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что США перенаправляют Ливану военную помощь, предназначавшуюся для Египта.