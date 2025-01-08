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США перенаправляет Ливану военную помощь, предназначавшуюся для Египта

США перенаправляет Ливану $95 млн военной помощи, предназначавшейся Египту
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U.S. Air Force/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена перенаправит Ливану $95 миллионов военной помощи, которая изначально предназначалась Египту. Об этом сообщает агентство Reuters.

В уведомлении Госдепартамента конгрессу о планируемом изменении ливанские вооруженные силы обозначены как «ключевой партнер» в соблюдении соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня с ливанским движением «Хезболла».

Перераспределение помощи произошло после того, как некоторые демократы в Конгрессе выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Египте.

В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Однако израильская армия, несмотря на достигнутые договоренности, продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

Ранее газета The New York Times писала, что конфликты с Ближнего Востока могут перекинуться на США..

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