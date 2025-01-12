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Ливан начал развертывание воинских частей на границе с Израилем

Армия Ливана вошла в два города и шесть поселков на границе с Израилем
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Eyad Al Hakeem/Shutterstock/FOTODOM

Ливан вместе с миротворцами ООН начал развертывание воинских частей в двух городах и шести поселках на границе с Израилем. Об этом сообщает армейская пресс-служба в социальной сети Х (бывший Twitter).

Военнослужащие вошли в города Бинт-Джбейль и Тейр-Харфа, поселки Айтарун, Альма-эш-Шааб, Мадждаль-Зун, Эд-Духейра, Эль-Кузах и Эс-Сальхани.

«Военное командование призывает жителей воздержаться от возвращения в эти районы до завершения операции по развертыванию воинских частей», — говорится в сообщении.

В перечисленных населенных пунктах ранее находились подразделения Армии обороны Израиля, которые ликвидировали подземные тоннели и склады ливанского шиитского движения «Хезболла».

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривали вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура «Хезболлы».

В свою очередь израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал соглашение «исторической ошибкой». Он подчеркнул, что Израилю для ухода из Ливана необходим «пояс безопасности», чтобы не допустить ракетных ударов по своей территории.

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.

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Операция Израиля в Ливане
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