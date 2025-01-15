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В ДНР три человека пострадали из-за обстрелов ВСУ

Пушилин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ в ДНР пострадали три человека
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Станислав Красильников/РИА Новости

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале пишет губернатор ДНР Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ на автомобиль тяжелые ранения получил мужчина 1961 г.р. <...> В результате атаки противника дальнобойными ракетами по Советскому району Макеевки пострадали женщины 1935 и 1947 г.р. Повреждены восемь жилых домостроений и пять автомобилей», — пишет Пушилин.

Он добавил, что всем пострадавшим в данный момент оказывается медицинская помощь, они перемещены в безопасное место.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удары по Белгородской области.

Также он рассказал, что в Шебекинском округе в селе Маломихайловка беспилотный летательный аппарат сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна.

Ранее в Тамбовской области ВСУ атаковали частный дом.

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