ВСУ нанесли удары по Белгородской области

Гладков: ВСУ в очередной раз нанесли удары по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удары по Белгородской области.

По его словам, обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района.

«В двух жилых домах и одном коммерческом объекте повреждено остекление. Кроме того, зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения», — рассказал он.

По его словам, жители одной из улиц временно остаются без света.

Также он рассказал, что в Шебекинском округе в селе Маломихайловка беспилотный летательный аппарат сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 09:20 мск до 12:40 мск.

Ранее в Тамбовской области ВСУ атаковали частный дом.