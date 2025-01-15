В Тамбовской области ВСУ атаковали частный дом

В Тамбовской области в результате ночной атаки украинской армии поврежден частный дом. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Здание в рабочем поселке Новая Ляда пострадало незначительно — выбиты окна и дверь», — заявил он.

По словам губернатора, на месте инцидента работают экстренные службы города. Он добавил, что медицинская помощь понадобилась одной женщине, которая остро реагирует на стресс, однако от госпитализации она отказалась.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над территорией страны. По данным ведомства, два дрона сбили над территорией Белгородской области и один перехватили над Тамбовской.

Незадолго до этого стало известно, что украинские военные нанесли удар по центру города Каховки, расположенного в Херсонской области. Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук отметил, что населенный пункт был атакован с помощью дронов, один из них попал в многоквартирный жилой дом.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.