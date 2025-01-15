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Над двумя областями России сбили украинские БПЛА

Над Белгородской и Воронежской областями сбили пять украинских БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

В среду, 15 января, с 18:40 до 18:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников Украины над Воронежской и Белгородской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 18.40 до 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

15 января Вооруженные силы России ликвидировали пункт управления, с которого была осуществлена массированная атака дронов на территорию РФ.

Сегодня Минобороны сообщило, что российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили 40480 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета, 652 самолета. Кроме того, российские войска поразили 20539 танков и других боевых бронемашин, 1509 боевых машин РСЗО, 590 зенитных ракетных комплексов, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Ульяновской области нашли обломки беспилотника ВСУ.

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