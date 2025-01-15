Минобороны: ВС России с начала СВО уничтожили 40480 БПЛА и 652 самолета ВСУ

Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили 40480 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета, 652 самолета. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российские войска уничтожили 20539 танков и других боевых бронированных машин, 1509 боевых машин РСЗО, 590 зенитных ракетных комплексов, 20630 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30305 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Кроме того, ВСУ лишились шести автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», трех орудий полевой артиллерии. В ведомстве подчеркнули, что группировка войск «Запад» смогла улучшить тактическое положение на территории ДНР. На этом направлении боевого столкновения ВСУ потеряли свыше 460 солдат.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали минировать полевые свечи.