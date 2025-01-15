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ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА, откуда атаковали Россию

SHOT: под Харьковом уничтожен пункт управления БПЛА, откуда атаковали Россию
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали пункт управления, с которого была осуществлена массированная атака дронов на территорию РФ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, благодаря оперативной работе разведки были получены точные координаты, что позволило поразить цель ракетой «Изделие 305».

«Заранее был уничтожен пункт управления БПЛА, откуда ранее массово запускались дроны по территории РФ. Разведка быстро передала координаты, и цель была успешно поражена ракетой «Изделие 305», — говорится в сообщении.

Операционный мониторинг подтвердил уничтожение пусковой установки, а также личного состава ВСУ и оставшихся беспилотников-камикадзе. Успешный удар был нанесен после быстрой идентификации местоположения пункта управления в поселке Двуречное, расположенном в Харьковской области.

15 января сообщалось, что российские военные нанесли удар по штабу украинской армии в Сумах, откуда руководили операцией в Курской области.

Ранее российские войска ударили по ВСУ в 139 районах.

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