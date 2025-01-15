Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В городе на востоке Украины произошел взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги произошел взрыв
close
Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

В подконтрольном Киеву Харькове вечером 15 января произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» без уточнения подробностей.

Известно, что в Харьковской области в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Аналогичная обстановка сложилась также в Черниговской и Сумской областях.

До этого сообщалось о взрывах в Херсоне.

Несколько часов назад появилась информация, что во Львовской области во время ночной воздушной тревоги получило повреждение наземное оборудование газохранилища, расположенное «глубоко под землей».

Утром в этот же день несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появились кадры мощного взрыва украинского танка.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами