В городе на востоке Украины произошел взрыв

В подконтрольном Киеву Харькове вечером 15 января произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Общественное» без уточнения подробностей.

Известно, что в Харьковской области в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги. Аналогичная обстановка сложилась также в Черниговской и Сумской областях.

До этого сообщалось о взрывах в Херсоне.

Несколько часов назад появилась информация, что во Львовской области во время ночной воздушной тревоги получило повреждение наземное оборудование газохранилища, расположенное «глубоко под землей».

Утром в этот же день несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появились кадры мощного взрыва украинского танка.