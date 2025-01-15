Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры в регионе. Чиновник не уточнил, о какой именно инфраструктуре идет речь.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что на одном из полигонов в Запорожской области началась подготовка новобранцев, вступивших в добровольческий отряд «Барс-11» группировки «Днепр».

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, продолжают оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее ВСУ сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка в Запорожской области.