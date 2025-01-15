В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в сообщении.

За несколько часов до этого стало известно, что во Львовской области во время ночной воздушной тревоги получило повреждение наземное оборудование газохранилища, расположенное «глубоко под землей».

Утром в этот же день несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.