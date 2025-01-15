Во Львовской области получило повреждения оборудование газохранилища

Во Львовской области во время ночной воздушной тревоги получило повреждение наземное оборудование газохранилища. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

«Наземное оборудование повреждено», — сказал он .

По его словам, само хранилище располагается «глубоко под землей».

Утром 15 января стало известно, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области. Назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров заявил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ сорвали эвакуацию населения из села Малая Токмачка в Запорожской области.