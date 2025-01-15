В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: системы ПВО сбили несколько беспилотников в пригороде Воронежа

Системы противовоздушной обороны выявили и ликвидировали несколько БПЛА в пригороде Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется», — написал глава региона.

ВСУ систематически осуществляют атаки на российские регионы. Как заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в регионе за прошлые сутки пострадали три мирных жителя. По его данным, жительницу села Отрадное госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями плеча и ноги.

По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции российские военнослужащие уничтожили 40480 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета и 652 самолета.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА, откуда атаковали Россию.