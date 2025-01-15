Гладков рассказал о последствиях атак дронов ВСУ в Белгородской области за сутки

В Белгородской области пострадала в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины за прошлые сутки пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, жительницу села Отредное госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями плеча и ноги.

Помимо этого в Белгородском районе ВСУ атаковали поселок Малиновка, села Ближнее, Вергилевка, Журавлевка, Репное, Толоконное, Черемошное и Щетиновка. Там украинская армия выпустила восемь боеприпасов во время двух обстрелов и атаковала объекты с помощью 13 беспилотников, 11 из которых били системы ПВО. Повреждения получили частное домовладение, надворная постройка и технический этаж в одном из подъездов многоквартирного дома.

В Шебекинском муниципальном округе ВСУ обстреляли город Шебекино, поселок Красное, села Вознесеновка, Кошлаково, Муром, Новая Таволжанка, а также хутор Панков и выпустили 15 снарядов и шесть беспилотников. В результате обстрела Шебекино пострадал мужчина. Его в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу в Белгороде.

Также в Борисовском районе по селу Байцуры с беспилотника сбросили три взрывчатки. Во время атак травмы получил мирный житель — его госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести. В тот же день к врачам обратилась женщина, пострадавшая от атаки беспилотника 12 января в селе Березовка.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.