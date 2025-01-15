Российские силы выбили ВСУ с большей части позиций в Дзержинске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбили с большей части позиций в Дзержинске (украинское название — Торецк). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник выбит с большей части позиций в Дзержинске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точечно зачищаются единичные очаги сопротивления из числа оставленных бойцов ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 15 января заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике, в настоящее время в городе идет зачистка. По его словам, вся территория города Дзержинска находится под контролем российской армии.

Ранее военный эксперт рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР.