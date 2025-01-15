Рогов заявил о взятии под контроль ВС России Дзержинска

Российские военнослужащие взяли под контроль Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике, сейчас в городе идет зачистка города. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, вся территория города Дзержинска находится под контролем российской армии.

Он добавил, что остатки Вооруженных сил Украины покинули черту города. По словам Рогова, сейчас российские солдаты зачищают прилегающую к населенному пункту территорию шахты «Торецкая».

Рогов сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись западнее села Соленое в ДНР и почти достигли границ с Днепропетровской областью Украины. Также силы РФ на этом участке фронта продвинулись на 4 кв. км от села Волково к Котлино к железной дороге, соединяющей Красноармейск с Днепропетровской областью.

Ранее военный эксперт рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР.